Абаскаль — третий в списке самых молодых тренеров в истории чемпионатов России

Московский «Спартак» назначил главным тренером испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Бывший наставник «Базеля» возглавил команду в возрасте 33 лет, 1 месяца и 24 дней. Это делает его третьим в рейтинге самых молодых тренеров в истории чемпионатов России.
Самым молодым тренером в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и чемпионатов России является бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев, дебютировавший на тренерском мостике в возрасте 32 лет и 20 дней (21 июля 2012 года, «Алания» — «Спартак» — 1:2).
Второе место занимает другой экс-наставник «Алании» (тогда называвшейся «Спартак-Алания») Бахва Тедеев, проведший первый матч у руля команды в возрасте 32 лет 9 месяцев и 14 дней. Первая игра Тедеева состоялась 2 июля 2002 года, когда «Спартак-Алания» на выезде уступил «Зениту» с таким же счётом 1:2.
- 10 июня 2022
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