Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: при каждом новом назначении хотят, чтобы люди не болели за «Спартак»

Мостовой: при каждом новом назначении хотят, чтобы люди не болели за «Спартак»
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля новым главным тренером московского «Спартака».

«Как оцениваю назначение Абаскаля? Да никак! Вот просто никак. Кошмар. Мне очень удивительно, что «Спартак» назначает такого тренера. Чем руководствуются люди, каким принципами? Кажется, что при каждом новом назначении в руководстве хотят, чтобы люди не болели за «Спартак».

Был видеоаналитиком у Эмери? Ещё удивительнее. Все могут тренером: видеоаналитики, водители, журналисты, юристы — вообще все. Зачем людям играть в футбол, когда можно быть режиссёром и возглавить команду? Мы видим примеры, когда люди не играют и побеждают, но стабильно идти по такому пути… Это показатель самой системы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022