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Дмитрий Черышев: в «Спартаке» Абаскалю нужно дать время. Он квалифицированный тренер

Дмитрий Черышев: в «Спартаке» Абаскалю нужно дать время. Он квалифицированный тренер
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Российский специалист Дмитрий Черышев, являвшийся помощником Унаи Эмери в «Севилье», прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака». Испанский тренер начинал карьеру в андалусийском клубе видеоаналитиком.

«Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный. Тем более он хорошо показал себя в швейцарском чемпионате. Главный вопрос в том, будут ли они ему доверять? Любому тренеру нужно время. Всё будет зависеть от их общей работы. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят. Для тренера важно доверие. Естественно, нужно понимание, что он пришёл не на три месяца, чтобы просто заработать», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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