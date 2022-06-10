Дмитрий Черышев: в «Спартаке» Абаскалю нужно дать время. Он квалифицированный тренер

Российский специалист Дмитрий Черышев, являвшийся помощником Унаи Эмери в «Севилье», прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака». Испанский тренер начинал карьеру в андалусийском клубе видеоаналитиком.

«Абаскаль — хороший тренер, квалифицированный. Тем более он хорошо показал себя в швейцарском чемпионате. Главный вопрос в том, будут ли они ему доверять? Любому тренеру нужно время. Всё будет зависеть от их общей работы. И Ваноли, и Витория, и Эмери давным-давно хорошие тренеры, но работают по полгода и уходят. Для тренера важно доверие. Естественно, нужно понимание, что он пришёл не на три месяца, чтобы просто заработать», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.