Гаврилов — о «Спартаке»: сегодня привели Ваноли, послезавтра — Макарони. Толку — ноль!

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал назначение нового тренера в московский клуб. Сегодня, 10 июня, было объявлено, что наставником «Спартака» стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Он сменил на этом посту Паоло Ваноли.



«Меня не волнует, кто там новый главный тренер! Какого-то испанца пригласили и что дальше? Я не знаю кто это такой! Зачем вы мне задаёте вопрос об отечественных тренере? Задавайте этот вопрос руководству клуба, не я же отбираю тренеров!



Сколько в «Спартаке» было тренеров, сколько уходило и толку никакого. Сколько наших тренеров было, Карпин, Черчесов, кого только не было и никакого результата. Моё мнение таково, что дело не в тренере, а в том, что нет материала, с которым можно было бы работать! Нет сейчас такого тренера, как Константин Иванович Бесков! Я играл в «Спартаке» 9 лет и при мне клуб ни разу не опускался ниже третьего места… А сейчас десятое место и это грустно! Кого не ставь, лучше результат не будет, пока не соберется команда, которая могла бы решать высокие задачи. Сегодня привели Ваноли, завтра Мацони, а послезавтра Макарони и всё равно толку будет ноль!» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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