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Каттани: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы

Каттани: «Спартак» выбрал одного из самых многообещающих тренеров Европы
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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани прокомментировал назначение 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убеждён: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой ещё молодой возраст, у Гильермо уже немало опыта», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».

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