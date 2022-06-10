Каттани: новый тренер «Спартака» пока не в России, но уже вовлечён в подготовку к сезону

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани сообщил, что новый тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пока что находится не в России.

«Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечён в подготовку «Спартака» к новому сезону.

На следующей неделе мы планируем подробно объяснить изменения, которые произошли в нашем клубе за последние часы», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».