Каттани обратился к Ваноли после ухода тренера из «Спартака»
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Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани обратился к ушедшему из команды тренеру Паоло Ваноли. Новым наставником красно-белых назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.
«Хочу выразить личную благодарность и признательность мистеру Ваноли и всем членам его тренерского штаба. Каждый из них ни на секунду не останавливался в своей работе и верил в свою миссию, что привело нашу команду к победе в Кубке России», — приводит слова Каттани официальный сайт «Спартака».
Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022.
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