Футболистка «Рубина» забила пушечный гол в матче российской Суперлиги. Видео

Алина Зайнутдинова, футболистка казанского «Рубина», удвоила преимущество своей команды в счёте в матче 14-го тура женской Суперлиги с «Краснодаром», забив пушечным ударом из-за пределов штрафной. Мяч от перекладины залетел в ворота, вратарь краснодарской команды оказалась беспомощна. Первый тайм завершился со счётом 2:0.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Алина Зайнутдинова — полузащитница «Рубина» с 2021 года, ранее футболистка выступала за «Уфу».
Игра «Рубин» — «Краснодар» — стартовый матч 14-го тура Суперлиги. Сегодня также состоятся матчи «Звезда» — «Ростов», ЦСКА — «Чертаново», «Локомотив» — «Рязань ВДВ», а встреча «Енисея» и «Зенита» запланирована на 15 июня.
«Рубин» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы после 13 туров, «Краснодар» — на 9-м месте. В тройку лидеров входят «Зенит», ЦСКА и «Локомотив».
- 10 июня 2022
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