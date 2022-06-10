Тчуамени подпишет контракт с «Реалом» сразу после матча Франция — Хорватия

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени в ближайшее время станет футболистом мадридского «Реала». Французскому футболисту осталось завершить медицинские тесты, а контракт с новым клубом он подпишет сразу после игры своей национальной команды с Хорватией в Лиге наций (13 июня). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, клубы уже согласовали сделку по переходу 22-летнего футболиста.

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

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