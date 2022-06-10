Скира: «Ювентус» по-прежнему ведёт переговоры с Ди Марией, сделка не сорвалась

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, чей контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня, по-прежнему ведёт переговоры с «Ювентусом», несмотря на слухи последних дней. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 34-летний Ди Мария не смог согласовать контракт с туринским клубом, при этом боссы «Ювентуса» не видят необходимости в подписании аргентинца.

В минувшем сезоне за «ПСЖ» Ди Мария принял участие в 31 матче, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Анхель стал футболистом парижан в 2015 году. С тех пор в 294 матчах во всех турнирах он забил 93 гола и отдал 119 результативных передач. Ранее Ди Мария выступал в составе «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Бенфики» и «Росарио Сентраль».