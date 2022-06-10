Ал. Мостовой — о назначении Абаскаля: как эти люди попадают в футбол? Просто невозмутимо

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение в клуб главным тренером Гильермо Абаскаля.

«Просто кошмар. Сегодняшняя утренняя новость ошеломила. Когда я узнал, что «Спартак» назначил нового главного тренера, знаете, мне даже стало немножко плохо. Когда мне сказали имя и фамилию человека, которому 33 года, в такой клуб, это просто… Не понимаю, чем руководствуются, откуда берутся, как попадают в футбол эти люди…



«Спартак» — бренд страны, а туда попадают посторонние люди. Это кошмар. Как говорят: «а он хороший человек». Хороших людей очень много, другое дело в том, что это футбольный клуб, бренд страны, людей, которые много лет там играли и добивались чего-то, старались. А тут просто взяли, поехали, поговорили и привезли — и всё отлично. Такое ощущение, что они это делают специально, чтобы люди отказывались болеть за «Спартак» или не ходили на стадион.



Даже если «Спартак» будет выигрывать… хотя «Спартак» сейчас может и выигрывать, потому что уехали почти все иностранцы, кроме легионеров из «Спартака» и «Зенита». Мы, бывшие футболисты, не понимаем, как эти люди попадают в футбол», — рассказал Мостовой в своём телеграм-канале.