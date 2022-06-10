Все голы Клаудиньо в чемпионате России сезона-2021/2022. Видео
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Появилась видеоподборка всех голов полузащитника «Зенита» Клаудиньо в Российской Премьер-Лиге сезона-2021/2022. Напомним, ранее болельщики сине-бело-голубых признали бразильца лучшим игроком команды по итогам завершившегося сезона.
В минувшем розыгрыше чемпионата России 25-летний бразильский футболист принял участие в 23 матчах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Всего он провёл за «Зенит» 31 игру в сезоне, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.
Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».
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