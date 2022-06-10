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Все голы Арсена Захаряна в РПЛ сезона-2021/2022

Все голы Арсена Захаряна в РПЛ сезона-2021/2022
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Появилась видеоподборка всех голов атакующего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в чемпионате России сезона-2021/2022.

Напомним, ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала 19-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России Захарян провёл 29 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Московское «Динамо» вместе с Арсеном завоевало бронзовые медали чемпионата России, уступив «Сочи» в борьбе за серебро в последнем туре соревнования. Чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит» — это четвёртое золото сине-бело-голубых подряд.

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