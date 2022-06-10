«Зенит» поздравил с днём рождения Алехандро Домингеса

Санкт-петербургский «Зенит» поздравил с днём рождения своего бывшего футболиста Алехандро Домингеса. Сегодня, 10 июня 2022 года, аргентинскому экс-полузащитнику исполняется 41 год.

«Алехандро Домингесу — 41! С днем рождения, Чори!» — написала пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

Напомним, в России Домингес известен по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». В составе казанского клуба Домингес стал чемпионом стране, а также участвовал в нашумевшей победе «Рубина» над испанской «Барселоной». Выступая за «Зенит», Домингес стал обладателем золотых медалей российского чемпионата, Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Последней командой Алехандро был «Райо Вальекано». Летом 2019 года Домингес объявил о завершении карьеры.