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«Факел» подписал контракт с экс-капитаном «СКА-Хабаровск» Квеквескири

«Факел» подписал контракт с экс-капитаном «СКА-Хабаровск» Квеквескири
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Воронежский «Факел» усилился полузащитником «СКА-Хабаровск» Ираклием Квеквескири. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

Полузащитник выступал за «Динамо» (Батуми), венгерские «Печ» и «СЗТК-Эрима», московский «Квазар», армянские «Мику» и «Алашкерт», грузинскую «Гурию» и московский «Арарат», а последние четыре года провёл в «СКА-Хабаровске», где был капитаном команды. В сезоне-2021/2022 футболист отыграл за дальневосточный клуб 33 матча в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ранее «СКА-Хабаровск» объявил о том, что Квеквескири получил предложение от команды Российской Премьер-Лиги и попросил отпустить его в новый клуб.

Напомним, «Факел» по итогам минувшего сезона получил право выступать в чемпионате России.

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