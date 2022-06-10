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В «Лугано» рассказали, каким был тренер «Спартака» Абаскаль, когда работал в Швейцарии

В «Лугано» рассказали, каким был тренер «Спартака» Абаскаль, когда работал в Швейцарии
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Бывший спортивный директор «Лугано» Марко Падалино, ныне занимающий пост скаута клуба, прокомментировал назначение экс-тренера команды Гильермо Абаскаля на пост наставника московского «Спартака».

«Очень рад за Абаскаля! В «Лугано» он был даже моложе, чем некоторые футболисты! Он отличный человек. Один из тех, кто отдаёт всего себя работе. Уровень футбольных знаний — очень хороший. Гильерме постоянно учится, изучает тактику как своей команды, так и соперников. Абаскаль верит в то, что делает. На нас он произвёл колоссальное впечатление!

Он даже помог нам спастись. Тогда я ещё играл: мы были в Лиге Европы, поэтому в чемпионате потеряли огромное количество очков. Было сложно совмещать два турнира… Но тут пришёл Гильермо! Он очень хорош в том, чтобы ставить команде атакующую модель игры. Но он не только исправил нашу атаку, но и защиту. Абаскаль внёс некоторые коррективы и это помогло нам спастись даже с некоторым запасом! Это было здорово!», — сказал Падалино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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