Экс-игрок «Лугано» вспомнил, с какой проблемой столкнулся Абаскаль во время работы в клубе

Бывший футболист «Лугано», а ныне — скаут клуба Марко Падалино вспомнил совместную работу с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, который сегодня, 10 июня, возглавил московский «Спартак».

«В раздевалке «Лугано» было много игроков с твёрдыми, немного сложными характерами. Поэтому Абаскалю было немного сложно поначалу. Но он вырос как тренер! И ему удалось справиться. Повторюсь, что его уровень подготовки очень классный!



Сейчас Гильермо в очень важной для всей России команде. «Спартак» — интернациональный клуб. Очень сильная команда. Думаю, что у него должно получиться. Это тренер с огромным количеством суперских идей. Если игроки пойдут за ним, то у них всё получится! Единственная проблема была в молодости. Было сложно взаимодействовать с игроками, но сейчас он очень сильно вырос», — сказал Падалино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.