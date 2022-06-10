Кечинов: странно приглашать в «Спартак» иностранного тренера, чтобы тот набирался опыта

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение в команду главным тренером испанца Гильермо Абаскаля.
«Очень неожиданно. Он иностранец, и такое назначение странновато в связи с последними событиями в мире. Ему 33 года, и он малоизвестный специалист. Я сейчас прочитал, что он многообещающий специалист, но всё равно неожиданно. Я думал, что в связи с событиями в мире ставка будет сделана на российского специалиста.
Если сейчас приглашать какого-то иностранного специалиста, то это должен быть человек, который с именем и что-то выиграл. Опять приглашать какого-то неопытного тренера, чтобы он в «Спартаке» набирался опыта, а не сам отдавал свой опыт «Спартаку» — это выглядит очень странно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 10 июня 2022
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