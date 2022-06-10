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Салихова: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение — и золотые медали

Салихова: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение — и золотые медали
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, в ироничной форме предложила отдать Суперкубок России и другие трофеи «Зениту» на вечное и долгосрочное хранение.

«Питер потерял финал Лиги чемпионов? Обидно. Но это проблема города, а не клуба. А сколько потерял «Спартак» – как в финансовом плане, так и в игровом – ни один российский клуб так не пострадал этой весной! Где наш плей-офф Лиги Европы? Что-то никто не даёт за это преференций.

Есть предложение: пусть «Зенит» сразу забирает Суперкубок на вечное хранение и золотые медали Гран-при на 10 лет вперёд, нашьёт всем игрокам костюмы супергероев и устраивает поздравительные коридоры хоть каждую неделю, транслируя все свои матчи в кинотеатрах по всей стране. Звёзды недостающие тоже пусть пришьёт. Тогда, возможно, произойдёт рокировка, и… следующему фарму разрешат стать чемпионом один разочек.

Играть или бойкотировать Суперкубок – вот что обсуждают болельщики, а не футбол, которого больше нет. Даже судей ещё не назначили, а шоу уже началось», — написала Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.

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