Что ждёт Абаскаля в «Спартаке»?

Сегодня, 10 июня, московский «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера — им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

Несмотря на юный по тренерским меркам возраст, у Абаскаля уже есть внушительный опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами родной Испании. Однако его назначение в «Спартак» уже вызвало массу критики и непонимания со стороны футбольной общественности. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Что ждёт Гильермо Абаскаля в «Спартаке»?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.