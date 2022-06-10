Экс-защитник «Уфы» Журавлёв прокомментировал свой переход в «Ахмат»

Защитник Юрий Журавлёв, перешедший в «Ахмат», поделился эмоциями от трансфера в грозненский клуб.
«Об интересе со стороны «Ахмата» узнал от агентов. Посоветовался с родными, с агентами. Решили, что хороший вариант. «Ахмат» — крепкая команда, проповедующая агрессивный футбол с быстрыми выходами из обороны в атаку и наоборот. Я знал только Коновалова. Скоро сборы, на них познакомлюсь с партнёрами, а также с требованиями тренерского штаба.
Когда приезжал в Грозный на игру, по городу особо не гулял. Теперь времени познакомиться с городом будет много. Понравился стадион, понравилось, как болельщики поддерживали свою команду, их было слышно.
По поводу конкуренции думаю, что конкуренция — это всегда хорошо, от неё ты растешь», — приводит слова Журавлёва пресс-служба грозненской команды в телеграм-канале.
- 10 июня 2022
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