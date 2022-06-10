Игрок «Леванте» Севикян ответил на вопрос об отношении испанцев после украинских событий

Полузащитник «Леванте» и молодёжной сборной России Эдгар Севикян рассказал, как изменилась его жизнь после начала российской военной спецоперации. Из-за политических событий молодёжную сборную России отстранили от международных соревнований.
«У нас как раз должны были быть мартовские матчи. Ну, из игроков я ни с кем так особо не общался. Никто особо в группу не писал, в чат. Я в эти дни сделал себе визу, у нас должна была быть игра с Северной Ирландией. Я ждал. Нам говорили, что мартовские игры переносят, но окончательно не сказали, что у нас не будет матчей. Была надежда, что апелляция РФС пройдёт.
Помню, 24 февраля я встал утром. Пошёл на базу «Леванте», меня все начали спрашивать, что делает Россия. Я говорил, что сам ничего не понимаю. Я очень сильно переживал, открывал новости после тренировки, читал. Отношение ко мне никак не изменилось. Были вопросы от одноклубников, но чтобы меня в чём-то обвиняли или гнобили — нет, ничего такого не было», — сказал Севикян на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
- 10 июня 2022
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