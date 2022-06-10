Салихова: люди из «Газпрома» в РФС не для того, чтобы Суперкубок был на нейтральном поле

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, высказалась о предвзятости организации Суперкубка России по футболу. Напомним, в матче за трофей «Спартаку» предстоит встретиться с «Зенитом». Место проведения матча ещё не объявлено, однако, по данным СМИ, с большой долей вероятности Суперкубок состоится в Петербурге.
«Впереди – Суперкубок. У меня к этому суперфиналу отношение скептически-ироничное. Мероприятие ещё более забавное, чем «Кубок Матч Премьер», от которого «Спартак» отказался в этом году. Выигрыш и раньше не давал ничего существенного, а в случае проигрыша – много разных «фууу». Удачи ЦСКА, пусть они разбавят все оттенки голубой формы.
Сам факт, что место и время проведения Суперкубка не были определены заранее – до финала Кубка России – уже говорит обо всём. Хотя сейчас принято затягивать оооочень надолго – будь то принятие нового лимита на легионеров или решение о количестве команд в лиге. Зато есть время и регламенты новые выдумать – например, с чего-то вдруг проводить не одну игру, а две. В руководстве РФС топ-менеджмент «Газпрома» находится явно не для того, чтобы такой матч игрался на нейтральном поле», — написала Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.
- 10 июня 2022
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