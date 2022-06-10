Червиченко: думаю, Абаскаль отмучается сезон в «Спартаке» и убежит сам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.



«Думаю, «Спартаку» одному доступна книга великих футбольных таинств, и руководители клуба никого не допускают к ней, сами из неё всё черпают. Не понимаю ни логики, ничего. Самое главное — не понимаю, на чём это назначение базируется. Мне кажется, назначение Ваноли, этого нового главного тренера Абаскаля — это креатив нового спортивного директора Каттани. Ваноли и сам клуб понимали, что он нихрена тренировать не умеет. В «Спартаке» работают экспериментаторы. Решили войти в одну реку дважды, не упустить такого интересного тренера. Хотя я не понимаю — он полгода был в «Базеле», нигде не играл, толком не тренировал. Думаю, что он сезон отмучается и сам убежит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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