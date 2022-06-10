Кавазашвили: такое впечатление, что Федун с Заремой — инопланетяне

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

«Удивительный клуб — «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть. Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно. Такое впечатление, что Федун с Заремой — инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают.

Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег? Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».