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Кавазашвили: такое впечатление, что Федун с Заремой — инопланетяне

Кавазашвили: такое впечатление, что Федун с Заремой — инопланетяне
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

«Удивительный клуб — «Спартак». Где этот Абаскаль хоть работал? В «Базеле»? Это хорошая команда. 33 года этому тренеру, значит, только закончил играть. Интересно узнать, кто же его пригласил – Федун или его супруга. Обалдеть можно. Такое впечатление, что Федун с Заремой — инопланетяне, были где-то в прошлом, поэтому у них столько много гражданств разных стран. Не понимаю, как они работают.

Зачем тогда Леонид Арнольдович, выступая в прессе, говорил о потере больших денег? Я не могу понять, что за игра вокруг «Спартака». Это клуб из клоунов, что ли? Просто ужасно. За 19 лет поменять столько тренеров. Нет слов», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

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