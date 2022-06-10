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Канищев — о Салиховой: считает себя самой умной. Всё её слова лучше пропускать мимо ушей

Канищев — о Салиховой: считает себя самой умной. Всё её слова лучше пропускать мимо ушей
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Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о комментариях Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Если честно, то её слова объяснять — себя не уважать. Ну истерика у женщины. Если женщина рассказывает всему футбольному сообществу, что надо делать и как, считает себя самой умной… Что тут скажешь.

Комментировать слова какого-нибудь профессионала было бы правильно. В данном случае — о чём здесь говорить? Если честно, не то что поднадоели, а вообще нельзя воспринимать её серьёзно. Если она всё время говорит и никто не может заткнуть ей рот… Лучше тогда все её слова пропускать мимо ушей, и всё. Собака лает, караван идёт», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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