«Барселона» объявила о продлении контракта с Серхи Роберто
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто заключил новый контракт с испанским клубом до лета 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что продление контракта с 30-летним футболистом одобрил лично главный тренер «Барселоны» Хави. Предыдущий контракт Роберто с командой истекал 30 июня 2022 года. Серхи оказался в академии испанского клуба в 2006 году. За первую команду сине-гранатовых полузащитник в 316 матчах забил 12 голов и отдал 37 результативных передач, а также выиграл 23 трофея.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Чемпионат Испании по футболу 2021/2022. 38-й тур:
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