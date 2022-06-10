Источник: у Ваноли есть предложение из Серии А и несколько предложений из Серии В

У бывшего главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли есть несколько вариантов для продолжения карьеры у себя на родине, в Италии. 49-летний специалист получил одно предложение из Серии А и несколько предложений из Серии В, информирует Metaratings.
Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ в сезоне-2021/2022.
Новым тренером «Спартака» стал 33-летний испанский специалист Гильермо Аскабаль. Несмотря на юный по тренерским меркам возраст, у Абаскаля уже есть опыт самостоятельной работы. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.
- 10 июня 2022
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