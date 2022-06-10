«Спартак» стал большим торговым рынком». Ловчев — о назначении Абаскаля главным тренером

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о назначении 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.

«Если вы хотите спросить про нового тренера «Спартака», то я не знаю такого человека. И говорить мне о нём нечего. Почему выбрали иностранного специалиста? Я этого не знаю, только они могут сказать. Обсуждать эту тему я вообще не хочу. «Спартак» меняет тренеров, как перчатки. К сожалению, «Спартак» стал большим торговым рынком. Больше не могу ничего сказать: ни почему ушёл Ваноли, ни почему пришёл ещё какой-то тренер. Я даже обсуждать это не хочу, потому что это большой футбольный рынок уже», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.