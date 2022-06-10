Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Приезжают в Россию как на шабашку!» В. Овчинников — об иностранных тренерах «Спартака»

«Приезжают в Россию как на шабашку!» В. Овчинников — об иностранных тренерах «Спартака»
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о назначении 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

«А что «Спартаку» будет? У них задачи нет. Это нормально. Нормальный тренер, без задач. Я не понимаю, зачем заморского привозить с такими показателями за спиной? Кого «Спартак» может таким главным тренером напугать? Это, наверное, единственный из всех, кто согласился работать в России в создавшейся ситуации.

Насколько целесообразно приглашение иностранца в нынешних условиях? Если бы в «Спартаке» была голова, большой ум, всё было бы с умом – мы бы этого не видели. Наверное, нецелесообразно. Надо смотреть на ситуацию, которая происходит в стране и вокруг неё, правильно?

Я думаю, его привела Зарема. Это самый главный человек. Поэтому ничего в «Спартаке» и не идёт.
Как отношусь к уходу Ваноли? Понимаю, я бы нервничал, если ушёл бы Тихонов, Олейник или ещё кто-то из российских. А эти уходят-приходят. Какая разница? Они приезжают сюда как на шабашку. А наши – работать. Да, может, не получается или плохо получается. А эти ребята заехали, попыхтели, получилось – не получилось, развернулись – поехали дальше. Для многих Россия – это трамплинчик. Отсюда хорошо дальше в Европе работать», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

«Он очень юный, выглядит почти как мальчик». 7 фактов о новом главном тренере «Спартака» «Он очень юный, выглядит почти как мальчик». 7 фактов о новом главном тренере «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022