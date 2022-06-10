Источник: вслед за Ваноли из «Спартака» уйдёт технический директор академии Антар Яхья

Технический директор академии «Спартака» Антар Яхья покинет московский клуб вслед за главным тренером Паоло Ваноли, информирует телеграм-канал «Спартак КБ Телега».
Согласно сведениям источника, Яхья, занимавшийся развитием молодых игроков, уже попрощался с сотрудниками академии «Спартака». По предварительной информации, причина ухода менеджера — проблема со здоровьем у кого-то из близких родственников Яхья.
Напомним, Антар Яхья пришёл в «Спартак» в январе 2022 года. Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского «Орлеана».
Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
- 10 июня 2022
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