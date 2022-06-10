Глушаков прокомментировал назначение 33-летнего Абаскаля главным тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий в составе «Химок», прокомментировал назначение 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.
«Как оценю результаты Ваноли? Если смотреть со стороны болельщика, то ситуация двоякая: результат в чемпионате был отвратительным, но Кубок России выиграли – «плюс» Ваноли заработал. А дальше всё за президентом «Спартака» Леонидом Арнольдовичем Федуном, как он скажет, так и будет.
Мне сложно давать комментарий о новом тренере, ведь как решил шеф, так и решил. Понятно, что можно было и российского тренера назначить в такой ситуации. Главное, чтобы был результат у «Спартака», это самое важное, работу нового тренера покажут время и результат, как дальше будет продвигаться команда, правильный или неправильный тренер», — приводит слова Глушакова ТАСС.
- 10 июня 2022
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