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РФС объявил даты проведения чемпионата России по футболу сезона-2022/2023

РФС объявил даты проведения чемпионата России по футболу сезона-2022/2023
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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023 начнётся 17 июля этого года, а завершится 3 июня следующего года, информирует официальный сайт Российского футбольного союза.

«Бюро исполкома РФС утвердило структуру календаря РПЛ на сезон 2022/2023. Новый сезон чемпионата России начнётся 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года», — написала пресс-служба РФС.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». Поднялись в высший дивизион из ФНЛ «Оренбург», «Торпедо» и «Факел».

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