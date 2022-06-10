Бюро исполкома РФС согласовало переименование «Нижнего Новгорода» в «Пари НН»

Бюро исполкома Российского футбольного союза согласовало переименование футбольного клуба «Нижний Новгород» в ФК «Пари НН», сообщает пресс-служба РФС.



«Решение: согласовать переименование Автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Нижний Новгород» в Автономную некоммерческую организацию «Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» с сокращенным наименованием – АНО «ФК «Пари НН», — говорится в сообщении РФС.



«Нижний Новгород» набрал 33 очка в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/2022. Таким образом, команда избежала попадания в стыковые матчи. Чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.