Бюро исполкома РФС утвердило сроки трансферных окон на сезон-2022/2023

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило сроки трансферных окон (регистрационных периодов) на сезон-2022/2023, сообщает пресс-служба РФС. Летнее окно продлится с 20 июня по 8 сентября 2022 года. Зимнее окно – с 25 января по 22 февраля 2023 года.



Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу сезона-2022/2023 начнётся 17 июля этого года, а завершится 3 июня следующего года.



Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин». Поднялись в высший дивизион из ФНЛ «Оренбург», «Торпедо» и «Факел».