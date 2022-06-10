Журналист AS: в Испании очень удивились решению Абаскаля возглавить «Спартак»

Журналист испанской газеты AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».
«Эта новость действительно удивила нас в Испании. У Абаскаля было ещё два года по контракту с «Базелем». С одной стороны, российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. С другой, у России неплохой чемпионат, а московский «Спартак» — клуб с большой историей, который играл важную роль как в России, так и в Европе. Но всё равно это решение сильно удивило.
Абаскаль — очень молодой тренер, и его карьера развивается космическими темпами. Он уже тренировал две команды в Швейцарии, одну в Италии, одну в Греции, знает иностранные языки и выучит русский тоже. Абаскаль очень глубоко изучает футбол, и я думаю, что он может добиться больших успехов в «Спартаке», — цитирует Эспину «Газета.Ru».
- 10 июня 2022
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