Аджоев: во время работы Кононова «Арсенал» показывал самый яркий футбол

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера команды.
«Олег Кононов хорошо знаком и тульским болельщикам, и многим футболистам. Во время его работы в Туле в 2018 году «Арсенал» показывал, наверное, самый яркий футбол. Было много результативных, запоминающихся побед. Считаю, что он способен поставить качественную игру команде и помочь решить задачи, которые будут стоять перед «Арсеналом» в новом сезоне», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что российский специалист Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал». Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин».
- 10 июня 2022
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