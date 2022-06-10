Президент РФС объяснил, почему «Зенит» и «Спартак» сыграют матч за Суперкубок в Петербурге

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему «Зенит» и «Спартак» сыграют матч за Суперкубок в Петербурге.



«Три города претендовали на проведение Суперкубка: Петербург, Казань, Нижний Новгород, все города были достойны для проведения. Рабочая группа сделала анализ. За проведение матча в Петербурге говорило то, что стадион в Петербурге имеет большую вместимость: больше зрительских мест, вип-лож. Спрос на билеты будет выше, доходы будут выше — это важный аргумент для РФС и клубов. 70% дохода будет выплачено участникам в виде премиальных. Доходы после проведения матча в Петербурге в два раза превышают доходы при проведении матчей в Казани и Нижнем Новгороде.



Требования к проведению Суперкубка превышают требования к проведениям матчей чемпионата. Петербург готовился к проведению финала Лиги чемпионов и имеет преимущество перед стадионами в Казани и Нижнем Новгороде. К финалу Лиги чемпионов был подготовлен транспортно-операционный план, вопросы, связанные с логистикой. Можно говорить о наследии финала Лиги чемпионов, которое было бы правильно использовать.



Мы хотим организовать качественную трансляцию. Медийная часть, звук, свет и прочее было подготовлено по высоким требованиям к финалу Лиги чемпионов. Это то, что нужно использовать. Также «Газпром Арена» никогда не проводила финалы и Суперкубки, в отличие от Нижнего Новгорода и Казани.



Критерий нейтральности никогда не учитывался при том, где этот матч проводить. Будет сделано всё, чтобы обеспечить равный доступ к билетам. Клубы получат равные квоты. Было принято решение разработать новый регламент Суперкубка, в котором имеет смысл такое пожелание, как обязательный принцип нейтральности, пересмотреть сроки принятия решений. Решение всегда принималось в конце сезона, после завершения чемпионата», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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