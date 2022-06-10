В РФС высказались о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка в Санкт-Петербурге

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном бойкоте «Спартаком» Суперкубка в Санкт-Петербурге.

«О возможном бойкоте «Спартака» мне ничего не известно. В истории Суперкубка никогда не было таких прецедентов. Не хочется даже обсуждать такой сценарий. Такой матч — хорошая возможность получить практику перед началом чемпионата, участников матча ждёт достойное денежное вознаграждение. Уверен, болельщиков «Спартака» будет много. Петербург находится рядом с Москвой, добраться не так сложно.



Изначально «Спартак» был против проведения финала в «Лужниках», но матч состоялся на высоком уровне, все были удовлетворены. Давайте дождёмся официальных заявлений. Со стороны «Спартака» официальных решений на данный момент мы не получали. Вы считаете правильным отмести все критерии, которые были при принятии решений? Это неправильно. Если мы считаем, что нейтральность важна, — ничто не мешает внести нам эти требования, но со следующего сезона. Тогда не нужно было в апреле «Газпром Арене» подавать заявку на проведение Суперкубка. Московские стадионы не подали заявку, Петербург — подал. Какие основания у нас отказать? У нас нет оснований, до этого матчи проводились и не на нейтральных полях. А если будет назначен тот или иной судья, будут требования предоставления той или иной раздевалки, что не устроит одну из команд, то всё — бойкот?



В мае заявок от стадионов на проведение Суперкубка не было. Я не могу назначить стадион. Мы проводим исполком и назначаем стадион на Суперкубок? Нет, так нельзя. Мы должны получить заявки от стадионов. Их мы получили только 30 мая. Заявка от Нижнего пришла ещё позже. Что касается сроков принятия решения, практика была следующая. Почти всегда, за редким исключением, решение принималось по окончании сезона, после решения о времени старта начала будущего сезона», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.