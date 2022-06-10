Сергей Подпалый стал спортивным директором тульского «Арсенала»
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58-летний специалист Сергей Подпалый стал спортивным директором тульского «Арсенала», сообщает пресс-служба клуба.
Летом 2020 года Сергей Подпалый исполнял обязанности главного тренера «Арсенала», с 30 июля по 2 ноября 2020 года являлся главным тренером «оружейников». Минувший сезон Подпалый начал в качестве главного тренера «Арсенала-2».
Ранее стало известно, что российский специалист Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал». Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ тульский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу. «Арсенал» завершил розыгрыш на последней позиции в турнирной таблице, набрав 23 очка. Вместе с ним напрямую РПЛ покинул казанский «Рубин». Также состав участников РПЛ покинула «Уфа», игравшая в стыковых матчах.
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