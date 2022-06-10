В РФС ответили на вопрос, могут ли пригласить иностранного арбитра на Суперкубок

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, могут ли пригласить иностранного арбитра на Суперкубок России по футболу.



«Вопрос иностранного арбитра на Суперкубок не обсуждался. У нас есть судейский комитет, департамент судейства, которые за это отвечают. Знаю их отношение к этой идее, они категорически против. У нас достаточно квалифицированных судей, которые могут обеспечить беспристрастное и качественное судейство. Наш судья Сергей Карасёв неоднократно привлекался к матчам высокого статуса, есть достаточно судей, которые могут справиться с судейством в таком матче. Не думаю, что можно найти какую-то альтернативу ему или другим российским судьям, которые у нас работают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Новость по теме «Спартак» намекнул в соцсетях на бойкот Суперкубка