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В РФС ответили на вопрос, могут ли пригласить иностранного арбитра на Суперкубок

В РФС ответили на вопрос, могут ли пригласить иностранного арбитра на Суперкубок
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, могут ли пригласить иностранного арбитра на Суперкубок России по футболу.

«Вопрос иностранного арбитра на Суперкубок не обсуждался. У нас есть судейский комитет, департамент судейства, которые за это отвечают. Знаю их отношение к этой идее, они категорически против. У нас достаточно квалифицированных судей, которые могут обеспечить беспристрастное и качественное судейство. Наш судья Сергей Карасёв неоднократно привлекался к матчам высокого статуса, есть достаточно судей, которые могут справиться с судейством в таком матче. Не думаю, что можно найти какую-то альтернативу ему или другим российским судьям, которые у нас работают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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