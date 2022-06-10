Дюков — о дате Суперкубка: насколько я знаю, концерт «Руки Вверх» состоится позже
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с совпадением времени проведения матча за Суперкубок России и концерта музыкальной группы «Руки Вверх». Ранее стало известно, что «Зенит» и «Спартак» сыграют 9 июля в Санкт-Петербурге.
«Получили заявку от стадиона, он проявил готовность провести Суперкубок 9 июля. О взаимоотношении с артистами мне ничего не известно. Это вопрос стадиона и организаторов, которые планировали выступление. Моё мнение, если абстрагироваться от должности, – правильно провести знаковый футбольный матч. Насколько я знаю, есть договорённость с организаторами, что выступление состоится позже», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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