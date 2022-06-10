Антар Яхья покинул академию «Спартака»

Антар Яхья покинул пост технического директора «Академии имени Ф. Ф. Черенкова», сообщает пресс-служба московского «Спартака». Специалист принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством клуба с пониманием.
Яхья пришел в академию красно-белых в январе этого года. Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.
Сегодня, 10 июня, московский «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера — им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.
- 10 июня 2022
-
19:04
-
19:02
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:29
-
18:07
-
17:54
-
17:43
-
17:38
-
17:38
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:11
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:41
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:05
-
16:05
-
16:00
-
15:58