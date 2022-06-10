Антар Яхья покинул академию «Спартака»

Антар Яхья покинул пост технического директора «Академии имени Ф. Ф. Черенкова», сообщает пресс-служба московского «Спартака». Специалист принял такое решение по семейным обстоятельствам, что было встречено руководством клуба с пониманием.



Яхья пришел в академию красно-белых в январе этого года. Напомним, Антар Яхья является бывшим футболистом. Он выступал за немецкие и французские клубы, а также защищал цвета национальной команды Алжира. В составе сборной экс-игрок провёл 52 матча и забил семь голов. Яхья завершил карьеру в 2017 году.



Сегодня, 10 июня, московский «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера — им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. С начала 2022 года Гильермо возглавлял швейцарский «Базель». Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате страны.

Новость по теме Что ждёт Абаскаля в «Спартаке»?