Президент РФС прокомментировал смену названия «Нижнего Новгорода»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал смену названия «Нижнего Новгорода».

«В Европе есть такая практика, есть клубы, которые имеют в названии бренды компаний. Юридически у РФС нет оснований отказать клубам в смене названия. Что касается коммерческих вопросов, это касается других клубов и лиги в целом. Они этот вопрос проработали, нам было важно получить согласие. Для многих клубов, которые имеют финансирование со стороны регионов, важно уходить от бюджетного финансирования.

Это тот случай, когда новый спонсор будут обеспечивать серьёзную долю финансирования бюджета, будет сокращать расходы области на содержание команды. Лига не видит в этом рисков. У РФС нет оснований запретить или отказать клубу в этом. Кубок России? У «Бетсити» вопросов нет. Лига дала согласие на смену названия клуба, беттинг-партнёр не высказался против смены названия. Нет оснований не доверять РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.