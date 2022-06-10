ЖФК ЦСКА победил «Чертаново» в матче 14-го тура женской футбольной Суперлиги

Сегодня, 10 июня, состоялся матч 14-го тура женской футбольной Суперлиги между ЦСКА и «Чертаново». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.
Дубль оформила нападающая Валерия Бизенкова. Форвард забила два гола — ворота «Чертаново» были поражены на 16-й и 18-й минутах.
Вратарь ЖФК «Чертаново» Диана Пономарёва отразила пенальти, но это не помогло команде избежать поражения. Это второй отражённый 11-метровый удар голкипера в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
После 13 туров женской Суперлиги команда Александра Григоряна занимает вторую строчку турнирной таблицы. «Чертаново» под руководством Василия Маруняка — на восьмом месте.
ЖФК ЦСКА — двукратный чемпион России и серебряный призёр прошлого сезона Суперлиги. 18 июня ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».
- 10 июня 2022
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