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ЖФК ЦСКА победил «Чертаново» в матче 14-го тура женской футбольной Суперлиги

ЖФК ЦСКА победил «Чертаново» в матче 14-го тура женской футбольной Суперлиги
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Сегодня, 10 июня, состоялся матч 14-го тура женской футбольной Суперлиги между ЦСКА и «Чертаново». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

Дубль оформила нападающая Валерия Бизенкова. Форвард забила два гола — ворота «Чертаново» были поражены на 16-й и 18-й минутах.

Вратарь ЖФК «Чертаново» Диана Пономарёва отразила пенальти, но это не помогло команде избежать поражения. Это второй отражённый 11-метровый удар голкипера в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После 13 туров женской Суперлиги команда Александра Григоряна занимает вторую строчку турнирной таблицы. «Чертаново» под руководством Василия Маруняка — на восьмом месте.

ЖФК ЦСКА — двукратный чемпион России и серебряный призёр прошлого сезона Суперлиги. 18 июня ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

Россия - Высший дивизион (ж). 14-й тур
10 июня 2022, пятница. 16:30 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
2 : 0
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Бизенкова – 16'   2:0 Бизенкова – 18'
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