ЖФК ЦСКА победил «Чертаново» в матче 14-го тура женской футбольной Суперлиги

Сегодня, 10 июня, состоялся матч 14-го тура женской футбольной Суперлиги между ЦСКА и «Чертаново». Армейцы одержали победу со счётом 2:0.

Дубль оформила нападающая Валерия Бизенкова. Форвард забила два гола — ворота «Чертаново» были поражены на 16-й и 18-й минутах.



Вратарь ЖФК «Чертаново» Диана Пономарёва отразила пенальти, но это не помогло команде избежать поражения. Это второй отражённый 11-метровый удар голкипера в текущем сезоне.

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После 13 туров женской Суперлиги команда Александра Григоряна занимает вторую строчку турнирной таблицы. «Чертаново» под руководством Василия Маруняка — на восьмом месте.



ЖФК ЦСКА — двукратный чемпион России и серебряный призёр прошлого сезона Суперлиги. 18 июня ЦСКА сыграет в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».