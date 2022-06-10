Экс технический директор академии «Спартака»: в России я не чувствовал себя иностранцем

Бывший технический директор «Академии имени Ф. Ф. Черенкова» Антар Яхья прокомментировал свой отъезд из московского клуба.

«Наблюдая за тренировками и матчами, я очень быстро понял, что люди, которые здесь работают, любят «Спартак», академию и то, чем занимаются. Для меня также важно было понять, хотят ли люди здесь развиваться. Общаясь с ними, я увидел желание становиться лучше.

Я очень благодарен всему коллективу академии, здесь меня встретили как члена своей семьи, я не чувствовал себя иностранцем. Я приехал в Россию с огромным энтузиазмом: это одна из тех стран, где очень хотел побывать. Мне также очень повезло встретить здесь Сергея Юрьевича Родионова, который не просто знает французский, а отлично на нём говорит: это очень помогло адаптироваться», — цитирует Яхья пресс-служба красно-белых.