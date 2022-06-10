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Яхья рассказал, почему решил покинуть академию «Спартака»

Яхья рассказал, почему решил покинуть академию «Спартака»
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Бывший технический директор «Академии имени Ф. Ф. Черенкова» Антар Яхья рассказал, почему покинул стан красно-белых.

«Она [причина ухода] всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней.

Система была хорошая — и она работала. Я говорю это не для того, чтобы кого-то порадовать. К тому же ни я, ни кто-то другой не может сказать: «Я точно знаю, как правильно». Моя идея заключалась в том, чтобы не противопоставить себя, а, наоборот, стать частью команды, привнеся свои идеи и уверенность в них. Любая система, стоящая на месте, ничего не стоит. И сейчас мы находимся в пути, развиваем её. Я очень доволен тем, сколько сил коллектив академии вложил в нашу общую работу.

Ставить оценку самому себе сложно. Я каждый день старался хорошо делать свою работу и, может быть, иногда казался слишком требовательным. Но я люблю футбол, живу им и стараюсь передать это людям, которые со мной работают. Уверен, та методология, которую мы реализовали в академии, принесёт свои плоды. Люди, с которыми я здесь общался и трудился, поняли это и будут продолжать работать в этом направлении», — цитирует Яхья пресс-служба красно-белых.

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