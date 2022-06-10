Яхья рассказал, почему решил покинуть академию «Спартака»

Бывший технический директор «Академии имени Ф. Ф. Черенкова» Антар Яхья рассказал, почему покинул стан красно-белых.
«Она [причина ухода] всего одна: у моей мамы проблемы со здоровьем. Я покинул дом совсем юным, чтобы стать футболистом, и все эти годы проводил с ней не так много времени. Сейчас, в такой ситуации, я очень хочу быть рядом с ней.
Система была хорошая — и она работала. Я говорю это не для того, чтобы кого-то порадовать. К тому же ни я, ни кто-то другой не может сказать: «Я точно знаю, как правильно». Моя идея заключалась в том, чтобы не противопоставить себя, а, наоборот, стать частью команды, привнеся свои идеи и уверенность в них. Любая система, стоящая на месте, ничего не стоит. И сейчас мы находимся в пути, развиваем её. Я очень доволен тем, сколько сил коллектив академии вложил в нашу общую работу.
Ставить оценку самому себе сложно. Я каждый день старался хорошо делать свою работу и, может быть, иногда казался слишком требовательным. Но я люблю футбол, живу им и стараюсь передать это людям, которые со мной работают. Уверен, та методология, которую мы реализовали в академии, принесёт свои плоды. Люди, с которыми я здесь общался и трудился, поняли это и будут продолжать работать в этом направлении», — цитирует Яхья пресс-служба красно-белых.
- 10 июня 2022
-
20:35
-
20:21
-
20:17
-
20:17
-
20:12
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:01
-
19:47
-
19:43
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:04
-
19:02
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:29
-
18:07
-
17:54
-
17:43
-
17:38
-
17:38
-
17:35