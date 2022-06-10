Владислав Игнатьев покинет «Рубин» после 30 июня

Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев покинет команду по истечении сезона. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.
Контракт игрока обороны с командой истекает 30 июня, после чего Владислав покинет команду. Россиянин провёл за казанский клуб 14 матчей, в которых забил один гол.
Игнатьев впервые оказался в «Локомотиве» в 2010 году, перейдя из «Крыльев Советов». Спустя два года он покинул стан железнодорожников и в дальнейшем выступал за «Краснодар» и «Кубань». В 2016 году Владислав вернулся в московский клуб и с тех пор не покидал его. В минувшем сезоне 34-летний хавбек провёл 16 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил три гола.
В завершившемся сезоне-2021/2022 казанцы заняли 15-е место в Российской Премьер-Лиге и вылетели в Футбольную национальную лигу.
- 10 июня 2022
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