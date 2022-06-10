Вадим Гаранин покинул «Енисей»

Тренерский штаб «Енисея» покинули четыре тренера. Об этом сообщает пресс-служба красноярского клуба.



Вадим Гаранин, Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт продолжат свою работу в одном из ведущих клубов Российской Премьер-Лиги.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» в пятницу назначит Гаранина на пост главного тренера. Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России. Сообщалось, что Федотов может возглавить ЦСКА.



«Зенит» стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).