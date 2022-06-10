В «Зените» отреагировали на решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге.



«Победа ли для «Зенита» решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге? Победы одерживают на футбольных полях», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена».



Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.

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